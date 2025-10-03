Pogacar Evenepoel e pure Vingegaard | l’Europeo di ciclismo non era mai stato così importante | Percorso favoriti e italiani

Dal Ruanda alla Francia. Da Kigali all’ Ardèche. Dalla prima volta africana al ritorno nel Vecchio Continente. Il tutto nel segno di Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard e Remco Evenepoel. È l’ Europeo di ciclismo 2025, in programma sulle strade francese con l’appuntamento clou domenica 5 ottobre. Una decima edizione Elite attesissima, per una vera e propria sfida tra stelle come non si era mai vista. Tutti alla caccia della maglia stellata con le diverse sfumature di blu su sfondo bianco. La presenza dei tre grandi del ciclismo odierno in una corsa giovane come l’Europeo rappresenta un grande salto in avanti per la competizione, in particolare in termini di prestigio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

