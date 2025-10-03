Plusvalenze | udienza fissata al 6 novembre per De Laurentiis e Chiavelli

Forzazzurri.net | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovo capitolo nell’inchiesta sulle presunte plusvalenze del Napoli. Come riportato da Tuttosport, il Gup . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

plusvalenze udienza fissata al 6 novembre per de laurentiis e chiavelli

© Forzazzurri.net - Plusvalenze: udienza fissata al 6 novembre per De Laurentiis e Chiavelli

In questa notizia si parla di: plusvalenze - udienza

Ricorso Agnelli caso plusvalenze: fissata l’udienza dell’ex presidente della Juventus alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Quando avverrà, tutti i dettagli

Ricorso Agnelli caso plusvalenze: è andata in scena oggi l’udienza alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Tutti i dettagli per l’ex presidente della Juventus

Napoli, De Laurentiis in udienza a Roma per le presunte plusvalenze fittizie su Osimhen e Manolas

Presunte plusvalenze fittizie, rinviata l’udienza preliminare per De Laurentiis - È stata rinviata al 6 novembre l’udienza preliminare davanti al gup di Roma per Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, indagato per falso in bilancio. Si legge su napolitoday.it

plusvalenze udienza fissata 6Caso plusvalenze, rinviata al 6 novembre l'udienza preliminare di De Laurentiis - È stata rinviata al 6 novembre l’udienza preliminare del procedimento in corso a Roma che vede indagato il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Plusvalenze Udienza Fissata 6