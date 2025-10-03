Roma, 3 ott.-(Adnkronos) - Secondo i dati forniti da Emg, nell'ipotesi che si torni a votare per il Parlamento italiano, il Partito Liberaldemocratico raccoglierebbe un'intenzione di voto pari all'1,1%. "Ogni bel viaggio inizia sempre con un piccolo passo", è il commento del deputato e segretario nazionale Pld, Luigi Marattin. "Andiamo avanti: l'obiettivo finale non è aggiungere un partito in più, ma costruire una offerta politica forte e unitaria che alle elezioni politiche del 2027 possa offrire agli italiani un'alternativa a questo centrodestra e a questo centrosinistra", conclude. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Pld: Marattin, 'siamo a 1,1%, ogni bel viaggio inizia sempre con piccolo passo'