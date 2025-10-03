PlayStation 4 addio Sony si prepara a pensionare la console che ha conquistato oltre 100 milioni di giocatori
Lanciata nel novembre 2013, la PlayStation 4 è stata una delle console più amate e vendute di sempre, con oltre 117 milioni di unità distribuite nel mondo. A distanza di più di un decennio, Sony ha annunciato che il supporto ufficiale terminerà progressivamente, segnando la fine di un’era. Ripercorriamo i suoi tratti distintivi: un hardware potente e accessibile, un catalogo che ha segnato un’epoca e la capacità di creare una comunità di giocatori che ha superato confini e generazioni. EDITORIAL USE ONLY MANDATORY CREDIT: PHOTO BY FUTUREREX SHUTTERSTOCK (4964799S) A SELECTION OF SONY PLAYSTATION PRODUCTS INCLUDING A PLAYSTATION TV BOX DUALSHOCK 4 CONTROLLER PLAYSTATION 4 GAMES CONSOLE AND A PANASONIC TELEVISION SHOWING THE PS NOW STREAMING SERVICE SAMSUNG GALAXY NOTE EDGE PRODUCT SHOOT SAMSUNG, GALAXY, NOTE, EDGE, PRODUCT, SHOOT, A, SELECTION, SONY, PLAYSTATION, PRODUCTS, INCLUDING, TV, BOX, DUALSHOCK, 4, CONTROLLER, GAMES, CONSOLE, PANASONIC, TELEVISION, SHOWING, PS, NOW, STREAMING, SERVICE, TTT238, FOA, COLOUR, IMAGE, COLOR, PHOTOGRAPHY, HORIZONTAL, NO, PEOPLE, MANIPULATED, BLUE, BACKGROUND, TECHNOLOGY, GAMING, TELEVISON, SET, FOUR, OBJECTS, STOCK, NOT-PERSONALITY, 30426565 Una rivoluzione datata 2013. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
playstation - addio
