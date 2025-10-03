Play Dirty – Triplo gioco il regista spiega lo scioccante cameo del film | Lui è un eroe
Il regista di Play Dirty – Triplo gioco, Shane Black, e il produttore Jules Daly hanno recentemente spiegato come sono riusciti a ottenere il grande e sorprendente cameo del film. Disponibile in streaming esclusivamente su Prime Video, Play Dirty è un nuovo adattamento della serie di libri Parker di Donald E. Westlake, con Mark Wahlberg come ultimo attore a dare la sua interpretazione del popolare personaggio. Nel film, Parker, interpretato da Wahlberg, guida un gruppo di abili criminali in una rapina di grande portata che li vedrà scontrarsi con la mafia newyorkese. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
In questa notizia si parla di: play - dirty
Play dirty: il reboot action di parker con jason statham
Mark wahlberg e il successo dello streaming: play dirty segna la tendenza
Trailer ufficiale di play dirty (2025)
Da ieri in esclusiva per Prime Video, con Mark Wahlberg e Rosa Salazar #playdirty - facebook.com Vai su Facebook
Play Dirty – Triplo gioco: un film d’azione fatto di ironia / RECENSIONE - Triplo gioco già dalla prima scena è visibile l’abilità del protagonista come rapinatore esperto, in grado di affrontare ... Riporta lascimmiapensa.com
Play Dirty – Triplo gioco: guida al cast e ai personaggi - Play Dirty – Triplo gioco è il nuovo thriller d’azione disponibile su Prime Video con protagonista Mark Wahlberg. Si legge su cinefilos.it