Play Dirty – Triplo gioco il regista spiega lo scioccante cameo del film | Lui è un eroe

Il regista di Play Dirty – Triplo gioco, Shane Black, e il produttore Jules Daly hanno recentemente spiegato come sono riusciti a ottenere il grande e sorprendente cameo del film. Disponibile in streaming esclusivamente su Prime Video, Play Dirty è un nuovo adattamento della serie di libri Parker di Donald E. Westlake, con Mark Wahlberg come ultimo attore a dare la sua interpretazione del popolare personaggio. Nel film, Parker, interpretato da Wahlberg, guida un gruppo di abili criminali in una rapina di grande portata che li vedrà scontrarsi con la mafia newyorkese. 🔗 Leggi su Cinefilos.it