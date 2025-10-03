Plant il cantante di La Sad canta il ' Maldivita' | Sto iniziando a essere me stesso

Plant debutta da solista dopo l’avventura con La Sad, il trio punk-rap che ha stupito il pubblico di Sanremo con la sua freschezza nel 2024. Ora il 26enne di Altamura (Bari) trapiantato a Milano si presenta con un disco che senza perdere energia rivela già un autore maturo. ‘ Maldivita’ (M.A.S.T.Believe) è uno sguardo su una società che vive nell’iperconnessione ma che, allo stesso tempo, ha perso il contatto con sé stessa. L’album, anticipato dai singoli ‘Piccolo Me’, ‘Come l’aria’ e ‘Messaggio d’addio’, esce venerdì 3 ottobre. “Sono giovane, ho 26 anni ma con le esperienze che ho vissuto mi sento come ne avvessi dieci in più. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Plant, il cantante di La Sad canta il 'Maldivita': "Sto iniziando a essere me stesso"

Plant de La Sad, chi è Francesco Emanuele Clemente/ La carriera e la fidanzata Natalia Sofia Molteni - Plant, chi è e carriera del cantante de La Sad: dalla scena rap alla collaborazione con la band punk, la vita privata e la fidanzata Natalia Sofia Molteni Plant, chi è Francesco Emanuele Clemente de ... ilsussidiario.net scrive