Pizzicato alla guida con documenti falsi | un uomo finisce in arresto
Alcuni sere fa i Carabinieri della stazione di Milano Marittima hanno arrestato uno straniero di 44 anni, poiché trovato in possesso di documenti di identificazione falsi. I fatti si sono verificati nella prima serata del 30 settembre quando durante un normale servizio di controllo del territorio. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
In questa notizia si parla di: pizzicato - guida
CRONACA | Benigni sorpreso a Roma alla guida senza cintura e con lo smartphone: il video su TikTok scatena il dibattito - facebook.com Vai su Facebook
Alla guida con una patente falsa: denunciato 24enne - Ma non l’apposita strumentazione per il rilevamento dei documenti falsi, che ha svelato l’inganno, portando alla ... Secondo romatoday.it
Documenti falsi, smascherata impresa edile - Avevano avviato un’attività edile con base proprio a Rimini, presentandosi come cittadini rumeni in possesso di documenti validi. Lo riporta ilrestodelcarlino.it