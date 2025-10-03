Pizzicato alla guida con documenti falsi | un uomo finisce in arresto

Ravennatoday.it | 3 ott 2025

Alcuni sere fa i Carabinieri della stazione di Milano Marittima hanno arrestato uno straniero di 44 anni, poiché trovato in possesso di documenti di identificazione falsi. I fatti si sono verificati nella prima serata del 30 settembre quando durante un normale servizio di controllo del territorio. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

