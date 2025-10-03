Pizzicati nella grande area dismessa con attrezzi da scasso coltelli e mazze | tre denunciati

Monzatoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si trovavano nella grande area dismessa dell'ex Snia con attrezzature da scasso. Quando gli agenti della polizia provinciale, quella del Parco delle Groane e della locale di Varedo li hanno fermati e chiesto delucidazioni in merito a quegli arnesi non hanno fornito spiegazioni. A quel punto è. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

