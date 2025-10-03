Pizzaballa scomunica la Flotilla | Missione inutile basta parlarne

Gli attivisti della Global Sumud Flotilla contrari all’espulsione da Israele andranno a processo per ingresso illegale. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Pizzaballa scomunica la Flotilla: «Missione inutile, basta parlarne»

Pizzaballa: “la Flotilla non porta nulla al popolo di Gaza”/ “Avrei evitato confronto diretto: serve la pace” - Cardinale Pizzaballa critica la Flotilla: “non ha portato nulla alla gente di Gaza, serve sforzo vero per la pace”. ilsussidiario.net scrive

Perché la Flotilla dice no alla mediazione del governo su Cipro e Pizzaballa. I parlamentari a bordo: «Bisogna aprire i corridoi umanitari» - Arturo Scotto, Annalisa Corrado, Marco Croatti e Benedetta Scuderi (con Paolo Romano) sono a bordo della Flotilla e spiegano il motivo del no alla mediazione proposta dal governo ... Si legge su corriere.it