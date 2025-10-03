Più spazio alla cultura taglio del nastro per la biblioteca di comunità di Salice Salentino

Lecceprima.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

SALICE SALENTINO – La biblioteca di comunità di Salice Salentino ora è realtà. L’inaugurazione ufficiale nella serata di giovedì, 2 ottobre, con il taglio del nastro per un nuovo inizio in una cornice straordinaria di alto valore storico, architettonico, culturale.I locali si trovano nel centro. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: spazio - cultura

A Spazio Cultura incontro con lo scrittore Giampaolo Frezza

Empoli, l’ex cinema La Perla rinasce con e per i giovani: “Spazio per formazione e cultura”

La Scuola Sant'Anna presenta la nuova Seasonal School: cultura, esplorazione dello spazio e molto altro

Cerca Video su questo argomento: Pi249 Spazio Cultura Taglio