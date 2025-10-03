Più miseria per Celtic e Rangers mentre i giganti di Glasgow soffrono di sconfitta

2025-10-02 23:35:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Il Celtic sta già giocando a recuperare in Europa League dopo una deludente sconfitta per 2-0 in casa con Braga stasera. Con la disarmonia fuori campo che domina l’agenda, il boss dei cerchi Brendan Rodgers avrebbe sperato che la sua squadra potesse fornire un po ‘di allegria, ma non si è rivelata così con il Celtic che ora si trovava con un solo punto dalle prime due partite di fase di campionato. I visitatori portoghesi sono andati avanti quando il tiro immersione di Ricardo Hota ha ingannato Kasper Schmeichel e la folla ha percepito che non doveva essere la notte della squadra di casa quando Kelechi Iheanacho aveva un goal esclusivamente escluso da Var. 🔗 Leggi su Justcalcio.com