Più di 100mila a Roma per lo sciopero generale | Questo governo non ci rappresenta

“I motivi dello sciopero sono ormai abbastanza chiari il popolo italiano sta dicendo che non vuole essere complice del genocidio in corso in Palestina”.Nuova giornata di mobilitazione e scioperi per la Palestina. Nella Capitale questa mattina sono partiti nove cortei, a cui se ne sono aggiunti. 🔗 Leggi su Romatoday.it

SCIOPERO | Manifestazioni pro Gaza e Flotilla in tutta Italia, la Cgil: 'In 100mila a Milano'. A Roma oltre 60mila in piazza, in 50mila a Torino. Ritardi e cancellazioni alle stazioni per i treni, bloccato il porto di Livorno #ANSA - X Vai su X

Ieri, in occasione dello sciopero nazionale, Roma è stata attraversata da una manifestazione imponente contro il genocidio a Gaza e per lo stop delle armi a Israele. Un corteo di oltre 100mila persone, con in prima fila tantissimi docenti delle scuole superiori e - facebook.com Vai su Facebook

Sciopero generale, piazze piene in decine di città. Serpentone di 4 km a Milano. Otto cortei a Roma: “Siamo in 300 mila”. Bloccate tangenziali, stazioni e porti - Già diverse migliaia di persone sono radunate davanti alla stazione centrale di Palermo per partecipare al corteo per lo sciopero generale, organizzato dalla Cgil, Usb e SiCobas, in solidarietà col ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

Sciopero generale 3 ottobre, diretta cortei in tutta Italia. Landini: «Le piazze saranno strapiene». Salvini: «Paghi lui che l'ha organizzato» - 30 Sciopero generale dei lavoratori del comparto pubblico e privato per ... Da ilmessaggero.it