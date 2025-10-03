Più autovelox e i mortali calano | Percentuale ridotta del 26% Ora serve uno studio su Firenze

Lanazione.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Lisa Ciardi Grazie agli autovelox gli incidenti mortali calano, con una percentuale che oscilla fra il -15 e il -26%. Lo sostiene uno studio scientifico dal titolo ’Sistemi per il controllo automatico della velocità - Valutazione dell’efficacia nella prevenzione degli scontri stradali’, realizzato dal gruppo Mobility and Vehicle Innovation Group (Moving) del dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università e finanziato dalla Associazione Lorenzo Guarnieri Onlus. La ricerca, che è stata presentata ieri in rettorato da Stefano Guarnieri (vicepresidente Associazione Lorenzo Guarnieri Onlus) e Marco Pierini (prorettore al Trasferimento tecnologico, attività culturali e impatto sociale UniFi), è una revisione sistematica degli studi scientifici presenti in letteratura (sottoposti a controllo "Peer-reviewed") in riviste scientifiche di alto livello. 🔗 Leggi su Lanazione.it

pi249 autovelox e i mortali calano percentuale ridotta del 26 ora serve uno studio su firenze

© Lanazione.it - Più autovelox e i mortali calano: "Percentuale ridotta del 26%. Ora serve uno studio su Firenze"

In questa notizia si parla di: autovelox - mortali

pi249 autovelox mortali calanoPiù autovelox e i mortali calano: "Percentuale ridotta del 26%. Ora serve uno studio su Firenze" - I risultati della ricerca realizzata dal gruppo Moving dell’ateneo fiorentino con Guarnieri onlus "Con quelli fissi gli scontri totali calano di un terzo. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Pi249 Autovelox Mortali Calano