Più autovelox e i mortali calano | Percentuale ridotta del 26% Ora serve uno studio su Firenze
di Lisa Ciardi Grazie agli autovelox gli incidenti mortali calano, con una percentuale che oscilla fra il -15 e il -26%. Lo sostiene uno studio scientifico dal titolo ’Sistemi per il controllo automatico della velocità - Valutazione dell’efficacia nella prevenzione degli scontri stradali’, realizzato dal gruppo Mobility and Vehicle Innovation Group (Moving) del dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università e finanziato dalla Associazione Lorenzo Guarnieri Onlus. La ricerca, che è stata presentata ieri in rettorato da Stefano Guarnieri (vicepresidente Associazione Lorenzo Guarnieri Onlus) e Marco Pierini (prorettore al Trasferimento tecnologico, attività culturali e impatto sociale UniFi), è una revisione sistematica degli studi scientifici presenti in letteratura (sottoposti a controllo "Peer-reviewed") in riviste scientifiche di alto livello. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: autovelox - mortali
Presentato in Aula Magna uno studio sull’efficacia degli #autovelox per la #sicurezzastradale, realizzato dal team MOVING del DIEF. La #ricerca, finanziata dall'Associazione Lorenzo Guarnieri, evidenzia come riducano gli scontri gravi e mortali fino al 26% htt - X Vai su X
Fi-Pi-Li: da domani nuovo autovelox con telecamera moderna per fare più multe - Dove sarà posizionato Vai su Facebook
Più autovelox e i mortali calano: "Percentuale ridotta del 26%. Ora serve uno studio su Firenze" - I risultati della ricerca realizzata dal gruppo Moving dell’ateneo fiorentino con Guarnieri onlus "Con quelli fissi gli scontri totali calano di un terzo. msn.com scrive