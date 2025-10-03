Più autovelox e i mortali calano | Percentuale ridotta del 26% Ora serve uno studio su Firenze

di Lisa Ciardi Grazie agli autovelox gli incidenti mortali calano, con una percentuale che oscilla fra il -15 e il -26%. Lo sostiene uno studio scientifico dal titolo ’Sistemi per il controllo automatico della velocità - Valutazione dell’efficacia nella prevenzione degli scontri stradali’, realizzato dal gruppo Mobility and Vehicle Innovation Group (Moving) del dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università e finanziato dalla Associazione Lorenzo Guarnieri Onlus. La ricerca, che è stata presentata ieri in rettorato da Stefano Guarnieri (vicepresidente Associazione Lorenzo Guarnieri Onlus) e Marco Pierini (prorettore al Trasferimento tecnologico, attività culturali e impatto sociale UniFi), è una revisione sistematica degli studi scientifici presenti in letteratura (sottoposti a controllo "Peer-reviewed") in riviste scientifiche di alto livello. 🔗 Leggi su Lanazione.it

