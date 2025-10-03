Erbacce molto alte e che ostruiscono praticamente l’intero passaggio. E’ quanto accade lungo la pista ciclopedonale, nel comune di Spinetoli, dove le piante infestanti, cresciute fuori controllo nei percorsi dedicati alla mobilità sostenibile sono diventate un problema. L’allarme lo lanciano i cittadini. Lasciata la nuova pista ciclopedonale del comune di Colli del Tronto, si intraprende un tracciato pieno di insidie. Si capisce non solo dal fatto che non c’è più l’asfalto colorato di verde, ma il sentiero, che ricade nel comune di Spinetoli, e che corre parallelo al fiume Tronto, giace in condizioni precarie, con buche pericolose sui ponti di legno, che tra l’altro sono completamente sprovvisti di balaustre, divelte dall’usura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pista ciclopedonale nel degrado. Sentiero tra buche ed erbacce