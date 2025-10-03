Pisacane pre Udinese Cagliari | Una gara difficile dove dobbiamo riscattarci Sugli infortuni…

Pisacane presenta Udinese-Cagliari: “Partita difficile ma il Cagliari lotterà fino alla fine” Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, ha parlato oggi in conferenza stampa dall’Unipol Domus alla vigilia della sfida contro l’Udinese, valida per la sesta giornata del campionato di Serie A 2025-2026. Il tecnico ha analizzato la gara, soffermandosi su infortuni, tattica e le difficoltà . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

