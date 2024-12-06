Leggi le notizie dell'Ultima OraLa notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Trump usa lo shutdown per minacciare il licenziamento di massa dei dipendenti pubblici. Chi è il nazionalista ... ilfattoquotidiano.it
Mo: Silvestri, 'piazze non di destra o sinistra ma di chi è stanco vedere bambini morire' iltempo.it
LIVE Nardi-Mpetshi Perricard 3-6 4-5, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: il francese serve per il match, sembra ... oasport.it
MotoGP, Marc Marquez: “Le sensazioni non sono delle migliori, non vincerò e difficilmente arriverò sul podio” oasport.it
Il Signore degli Anelli, Sean Bean conferma un vecchio rumor: "Dovevo interpretare un altro personaggio" movieplayer.it
Israele non sospesa da competizioni Fifa e Uefa, Infantino cerca giustificazioni: “Non tocca a noi risolvere ... ilgiornaleditalia.it
Panchina incartata a piazzale Clodio: "È rotta da anni" #lafotodeilettori
I resti di una panchina sono stati recintati da diverso tempo con una rete arancione ma nessuno è i... ► iltempo.it
Bruciano i cavi elettrici nella galleria dei servizi, Eur senza elettricità
Quartiere senza elettricità. Succede all'Eur dove all'alba un incendio ha interessato i cavi elett... ► romatoday.it
I I cani mordono “per affetto”: cosa c’è di vero e cosa significa quando lo fanno
Mordicchiare è un segno di affetto durante il grooming: i cani liberi lo mettono in pratica l'uno n... ► fanpage.it
21ma Giornata del Contemporaneo, il Castello di Rivoli aderisce con una serie di eventi
Sabato 4 ottobre 2025, il Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea aderisce alla Ventunesima ... ► torinotoday.it
Peaky blinders sequel: ecco la preoccupazione principale dei fan
La serie Peaky Blinders si prepara a tornare con un nuovo capitolo, confermando il suo successo e l... ► jumptheshark.it
Smentita dello studio legale di Roaul Bova sul marchio “Occhi spaccanti” come possibile brand di occhiali
Milano, 2 ottobre 2025 – Su mandato di Raoul Bova, dopo aver appreso che diversi giornali nazional... ► metropolitanmagazine
Flotilla, rilasciati i 4 parlamentari italiani arrestati: restano in carcere in Israele 473 attivisti
Sono 473 i componenti degli equipaggi della Global Sumud Flotilla arrestati e trasferiti dalle autor... ► ilsecoloxix.it
Yeman Crippa: il ritorno in gara al Giro al Sas 2025. L'analisi del coach
Sabato 4 ottobre si corre la 78ª edizione del Giro al Sas, storica gara di 10 km nel centro di Trent... ► gazzetta.it
La Coppa del Mondo riporta il triathlon a Roma
Sabato 4 ottobre, ritorna la World Triathlon Cup con atleti da 20 nazioni che si affronteranno sulla... ► gazzetta.it
Sei pasti al giorno e oltre 3000 calorie: la dieta di Cristiano Ronaldo piatto per piatto
L'attenzione di CR7 all'alimentazione, come per tutti gli aspetti del suo lavoro, è maniacale: scopr... ► gazzetta.it
Sciopero generale del 3 ottobre, Napoli in piazza: “Palestina Libera, Stop al Genocidio”
Già 35mila persone in piazza a Napoli per il sostegno al popolo palestinese: tantissimi gli student... ► fanpage.it
Come mantenersi sani e in equilibrio con il respiro. Intervista a Mike Mari?
Le straordinarie virtù di una respirazione controllata e consapevole spiegate in quattro domande e r... ► gazzetta.it
"Senso del dovere e alto spirito di servizio hanno permesso soccorsi e salvataggi": premiati 3 poliziotti
Consegnati gli attestati di benemerenza al merito civile ai tre poliziotti della questura di Agrig... ► agrigentonotizie.it
Inter, Adani su Zielinski: “Non è più quello di una volta”
La giornata di oggi è di vigilia per l’Inter, pronta per rimanere sulla retta via in questa annata.... ► forzainter.eu
CASTELBELINO | Mozart & Schubert Il genio, il destino e l'arte della fuga
CASTELBELLINO - Nella sala Margherita Hack di Castelbellino va in scena sabato 4 ottobre alle ore ... ► anconatoday.it
Elettra contro Lamborghini, la cantante non può utilizzare il suo cognome
[mgazine id=6369888099112] La Cassazione ha accolto il ricorso del marchio auto Lamborghini contro ... ► quifinanza.it
Brescia in piazza per Flotilla e Gaza, il corteo attraversa la città
Brescia, 3 ott. (askanews) - In migliaia in piazza a Brescia nel giorno di manifestazioni e sciopero... ► quotidiano.net
Sciopero generale, la manifestazione per la Palestina ad Arezzo: centinaia in strada
Studenti, lavoratori, pensionati, famiglie: Arezzo questa mattina è scesa in strada, con striscion... ► arezzonotizie.it
Aprol Campania lancia il corso per assaggiatori di olio EVO
Un’opportunità unica per imparare a riconoscere pregi e difetti dell’olio extravergine d’oliva dir... ► avellinotoday.it
Gli skin fade migliori non sono tagli da calciatore
All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when y... ► gqitalia.it
Pensioni 2026, Quota 41 con taglio: buon compromesso? Ultime news, parlano i lavoratori
Nei giorni scorsi abbiamo pubblicato un articolo facendo il focus sulla proposta Quota 41 flessibil... ► pensionipertutti.it
River Cleaner: la start up fiorentina che ripulisce i fiumi dalla plastica
FIRENZE – Una barriera galleggiante intelligente che raccoglie la plastica dai fiumi e la avvia al ... ► corrieretoscano.it
Brescia, corteo pro Gaza: manifestanti occupano stazione
Un gruppo di manifestanti ha occupato ieri sera, giovedì 2 ottobre, la stazione di Brescia durante i... ► tg24.sky.it
LIVE F1, GP Singapore 2025 in DIRETTA: Leclerc comanda nella FP1, Norris all’inseguimento, più indietro Hamilton
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.07 Leclerc suona la campana con le gomme morbide. Gran... ► oasport.it
VIDEO | Una parte del corteo di protesta per Gaza e Flottilla blocca l'asse attrezzato in piazza Unione
Durante il corteo di protesta per il genocidio a Gaza e il blocco della missione Flottilla un grup... ► ilpescara.it
MotoGP, Marc Marquez: “Le sensazioni non sono delle migliori, non vincerò e difficilmente arriverò sul podio”
Si concludono con la migliore prestazione di Marco Bezzecchi le pre-qualifiche del Gran Premio di I... ► oasport.it
Transenne sui binari a Firenze
Alcune transenne sono state posizionate sui binari dei treni durante la manifestazione per la Palest... ► today.it
Hamas, l'ONU e il diritto internazionale: perché la maggioranza del mondo non considera terrorista l'organizzazione politica palestinese
L'ONU dispone di meccanismi per designare organizzazioni terroristiche attraverso il Consiglio di ... ► ilgiornaleditalia.it
Galeries Lafayette si oppone ai negozi fisici Shein in Francia
Un affronto al mercato francese: Galeries Lafyette si oppone all’apertura dei primi negozi fisici p... ► metropolitanmagazine
Cina: Xizang, tradizionale “Lingka” diventa forma di turismo culturale
Degli attori si esibiscono al festival “Lingka” nella contea di Qonggyai, nella regione autonoma s... ► romadailynews.it
Pogacar, Evenepoel e pure Vingegaard: l’Europeo di ciclismo non era mai stato così importante | Percorso, favoriti e italiani
Dal Ruanda alla Francia. Da Kigali all’Ardèche. Dalla prima volta africana al ritorno nel Vecchio C... ► ilfattoquotidiano.it
"Le parole fanno più male delle botte": il libro che racconta di Carolina Picchio
"Le parole fanno più male delle botte": il libro che parla di Carolina Picchio e della genesi dell... ► novaratoday.it
La Campania riconosce la fibromialgia come patologia cronica e invalidante
Tempo di lettura: < 1 minuto Con voto unanime, il Consiglio Regionale della Campania ha approva... ► anteprima24.it
Obi apre il suo primo showroom a Milano. L'ad Gennai: "Non solo punto vendita"
Milano, 2 ottobre 2025 – Grande novità per i clienti di Obi. L'azienda leader nel settore del fai ... ► quotidiano.net
Ciclismo, Europei 2025: Elisa Longo Borghini tra le favorite. Occhio a Reusser e Vollering
Il Mondiale in Ruanda è alle spalle, una corsa che è stata sicuramente una delusione per i tanti sp... ► oasport.it
Vitamina D e K insieme: perché è meglio accoppiarle e con quale dosaggio
Ossa più forti e arterie protette: la scienza conferma i vantaggi dell’abbinamento tra vitamina D e ... ► gazzetta.it
Salvini: “Chi sciopera rischia sanzioni, paghi Landini il conto”. La sinistra impazzisce: “Ci minaccia…”
“Lo sciopero di oggi è illegittimo, non perché non lo vuole Salvini ma perché la commissione tecni... ► secoloditalia.it
I 10 eventi da non perdere per fare decollare il weekend a Lecco e provincia
Weekend di bel tempo o quasi nel Lecchese. Come sempre, non mancheranno gli eventi nel nostro terr... ► leccotoday.it
Presentato a studenti Unitorino il progetto My ESG Score
Roma, 3 ott. (askanews) - Una semplice domanda per stimolare consapevolezza. My ESG Score è il nuovo... ► quotidiano.net
Salvatore Ocone in chiesa dopo aver ammazzato la moglie Elisa Polcino e il figlio 15enne: «È molto credente». I funerali congiunti
Elisa Polcino è stata uccisa e con lei anche il figlio di 15 anni. Lei è stata colpita alla testa co... ► leggo.it
Concita De Gregorio e Erica Mou, un viaggio tra parole e musica al Teatro Colosseo
Un dialogo intimo e poetico tra giornalismo, letteratura e musica, che esplora le sfumature delle ... ► torinotoday.it
Da gennaio cancellazione automatica delle cartelle esattoriali: svolta per milioni di italiani
Importante novità sulle cartelle esattoriali a partire da gennaio. Tantissime potrebbero essere can... ► temporeale.info
A Sestola l’ufficio postale diventa ‘Smart Building’: più efficienza e meno consumi energetici
A Sestola l’ufficio postale diventa più efficiente e sostenibile grazie al progetto “Smart Buildin... ► modenatoday.it
Paura in centro: persona travolta mentre attraversa sulle strisce VIDEO
Paura ieri pomeriggio a Quarto dove una persona è stata investita mentre attraversava sulle strisc... ► napolitoday.it
Freddo sì ma con il sole e senza pioggia: le previsioni meteo per il weekend
Il primo fine settimana di ottobre è arrivato: tempo di sagre e feste autunnali in Lombardia nella ... ► ilgiorno.it
Ti ricordi… Roberto Perfumo e il celebre “autogol paesano”: storia di un maresciallo della difesa con origini italiane
“Està bien pibe, no?”. Pare una carineria ma è una di quelle domande che non ammette repliche. A po... ► ilfattoquotidiano.it
Tre Bicchieri 2026: i 16 migliori vini dell’Emilia Romagna premiati dal Gambero Rosso
Per la prima volta nella storia della prestigiosa Guida Vini d’Italia, l’Emilia-Romagna si presenta... ► nonewsmagazine.com
LIVE Nardi Mpetshi Perricard 3 6 3 4, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: il francese è avanti ma il pesarese resta attaccato al set
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Rovescio vincente di Nardi. 3-5 GAME MPETSHI PERRICA... ► oasport.it
Farwest di Salvo Sottile da stasera, 3 ottobre 2025 su Rai3: ospiti ed anticipazioni della puntata
Torna da stasera, venerdì 3 ottobre 2025, l’appuntamento con Farwest, il programma di Salvo Sottile... ► superguidatv.it
U.S. Avellino, Biancolino: "Il Mantova sa giocare. Dobbiamo stare attenti dal primo minuto"
Questa mattina, mister Raffaele Biancolino ha presentato alla stampa la gara della squadra biancov... ► avellinotoday.it
Juventus, mercato ancora non pervenuto: i numeri flop di inizio stagione
Da Joao Mario a Openda e David, i nuovi acquisti della Juventus ancora non incidono: i numeri di in... ► calciomercato.it
Frattesi Inter, possibile una maglia da titolare contro la Cremonese: l’idea di Chivu
di RedazioneFrattesi Inter, le ultime sul futuro del centrocampista nerazzurro dopo l’arrivo di Cris... ► internews24.com
"Vorrei essere con te e coccolarti": così stava adescando una ragazzina di 12 anni
Rischia fino a 3 anni di carcere il giovane di 25 anni residente in Campania che dal prossimo dice... ► bresciatoday.it
Sciopero generale per Gaza, oltre 100 manifestazioni in tutta Italia. Landini: «La Flotilla ha rotto il muro»
In piazza decine di migliaia di persone per lo sciopero indetto da Cgil e Usb, illegittimo secondo i... ► vanityfair.it
I genitori e il Moige insieme per la prima class action contro i colossi dei social, Meta e TikTok: «Gli algoritmi danneggiano i ragazzi, creando disagio e dipendenza»
Le richieste dei genitori sono tre: far rispettare il divieto di iscrizione ai minori di 14 anni, el... ► vanityfair.it
Manageritalia, consegnati attestati percorso per inclusione e accesso donne in cda
(Adnkronos) – Si è tenuta ieri all’Auditorium San Fedele di Milano la cerimonia di consegna, organi... ► ildifforme.it
Sciopero 3 ottobre a Brescia: “In 10mila in corteo per Gaza e Flottilla”. Bloccata la tangenziale ovest
Brescia, 3 ottobre 2025 – Anche a Brescia grande adesione alla mobilitazione pro Gaza, che in quest... ► ilgiorno.it
Marc Marquez e la reazione sorprendente alla provocazione di Valentino Rossi: “È vero, ha ragione”
Marc Marquez risponde a distanza a Valentino Rossi sulla questione del suo più grande rivale in Mot... ► fanpage.it
Avellino si mobilita per la Palestina: corteo unitario in città
Avellino, 3 ottobre 2025 – La manifestazione è attualmente in corso. Una grande mobilitazione ha a... ► avellinotoday.it
Alla Paris Fashion Week 2025, la giovane musa Dior stupisce con una frangia corta realizzata grazie a un trucco di hairstyling
Deva Cassel ha incantato l’intera Ville Lumière durante la sfilata parigina di Dior. La giovane mus... ► iodonna.it
Lacedonia apre la XIV Stagione Teatrale con “Fratello Gerardo” della Compagnia Tanino
La XIV Stagione Teatrale 2025/2026 si apre con un’anteprima d’eccezione: sabato 18 ottobre alle or... ► avellinotoday.it
Eletto il cdr del Tg2: Federica Corsini la più votata
È stato eletto il nuovo comitato di redazione del Tg2: i nuovi membri sono Federica Corsini (60 vot... ► lettera43.it