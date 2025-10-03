Pisa | incendio in cantiere navale a fuoco yacht di lusso

Squadre dei Vigili del Fuoco di Pisa e Livorno stanno intervenendo dalle ore 14,45 in Via Traversa località Darsena Pisana, nel Comune di Pisa, per incendio imbarcazione. Presso un cantiere navale uno yacht di lusso in allestimento è stato interessato dalle fiamme. Il personale dei VVF con due Autopompe serbatoio, una autobotte ed una autoscala ha estinto l'incendio. Al momento viene svolta l'opera di bonifica e i rilievi per l'accertamento delle cause. Sul posto altre forze dell'ordine L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Pisa: incendio in cantiere navale, a fuoco yacht di lusso

In questa notizia si parla di: pisa - incendio

Pisa: incendio di bosco a Santa Luce. Attaccati anche oliveti e canneti (Foto)

Grosseto, incendio vicino ai binari: evacuato hotel, stop ai treni Roma-Pisa

Roma-Pisa, la linea ferroviaria di nuovo regolare dopo l’incendio alla periferia di Grosseto

Incendio sui binari, treni bloccati per un’ora sulla linea Firenze-Pisa - X Vai su X

>>>Incendio a Peccioli: fiamme distruggono baracca agricola in lamiera - facebook.com Vai su Facebook

Yacht di lusso in fiamme in un cantiere navale nella Darsena Pisana - Un vasto incendio ha interessato nel primo pomeriggio uno yacht di lusso in fase di allestimento presso un cantiere navale in Via Traversa, nella zona ... Lo riporta gonews.it

Yacht di lusso in fiamme nel cantiere navale - L'incendio è stato estinto e sono corso i rilievi volti a individuare le cause ... toscanamedianews.it scrive