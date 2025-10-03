Pisa il vero campionato s’ha da fare Affrontate solo le squadre di sinistra
Ottime prestazioni, pochi gol subiti (sei in cinque partite), pochi gol fatti, tanti complimenti e due punti in classifica. Ultimo posto ex aequo con il Lecce per il Pisa, anche se è talmente corta la classifica. La squadra di Gilardino in questo avvio di stagione in Serie A ha stupito positivamente il pubblico. "Farei tanto volentieri a cambio dei complimenti con qualche punto" ha dichiarato l’allenatore nerazzurro alla vigilia della sfida contro la Fiorentina e oltre al punto che poi è arrivato, è da mettere in risalto il fatto che finora il Pisa ha giocato quasi esclusivamente con squadre che "non fanno parte del proprio campionato". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
