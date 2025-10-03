Pisa Gilardino sicuro | Vogliamo vincere contro il Bologna Ecco cosa ci manca

Calcionews24.com | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pisa, Gilardino carica la squadra: «Contro il Bologna per vincere, ci manca solo l’1%» Grande determinazione in casa Pisa, con il tecnico Alberto Gilardino che ha trasmesso tutto il suo entusiasmo nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Bologna, in programma domenica allo stadio Dall’Ara. Per Gilardino si tratta di una partita dal . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

pisa gilardino sicuro vogliamo vincere contro il bologna ecco cosa ci manca

© Calcionews24.com - Pisa, Gilardino sicuro: «Vogliamo vincere contro il Bologna. Ecco cosa ci manca»

In questa notizia si parla di: pisa - gilardino

Pisa, “I tifosi saranno la nostra benzina”, tutta la grinta di mister Gilardino

Fiorentina a Pisa per vincere: con Gud e Fazzini dietro a Kean. Gilardino: “Noi cuore caldo e testa fredda”. Formazioni

Gilardino si presenta: "Voglio un Pisa garibaldino. Prima di firmare ho chiamato Inzaghi e..."

pisa gilardino sicuro vogliamoGilardino torna sugli episodi di Pisa-Fiorentina: "Non dobbiamo crearci alibi" - Alberto Gilardino, tecnico del Pisa, è tornato sulle polemiche per gli episodi arbitrali della sfida contro la Fiorentina nel corso della conferenza stampa di oggi in vista della sfida ... Secondo firenzeviola.it

pisa gilardino sicuro vogliamoGilardino: “A Bologna per vincere” - Il tecnico della squadra toscana ha parlato oggi in conferenza stampa e c'è la grande voglia di trovare la ... Lo riporta tuttobolognaweb.it

Cerca Video su questo argomento: Pisa Gilardino Sicuro Vogliamo