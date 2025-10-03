Pioli | Fiorentina in crisi? L’unità del gruppo non è mai stata in discussione

. Le dichiarazioni del tecnico viola dopo il match di Europa League La vittoria per 2-0 in Conference League contro il Sigma Olomouc ha portato una boccata d’ossigeno in casa rossonera. Al termine della gara, l’allenatore della Fiorentina Stefano Pioli ha commentato la prestazione e il momento della squadra . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Pioli: «Fiorentina in crisi? L’unità del gruppo non è mai stata in discussione»

In questa notizia si parla di: pioli - fiorentina

Ufficiale, Pioli torna in Serie A: è il nuovo allenatore della Fiorentina

Fiorentina, Pioli: “Mi aspettavo di avere più punti”

Fiorentina, Pioli: "L'unione del gruppo non è mai stata in discussione. E sul modulo…"

?#Pioli esalta la #Fiorentina: "Vincere fa sempre bene. Ora tutto sulla #Roma" - X Vai su X

Fiorentina, Piccoli e Ndour decisivi: Sigma Olomouc ko, Pioli torna a vincere Vai su Facebook

Fiorentina, Pioli: "Unità di gruppo mai in discussione. Ora testa al campionato" - 0 contro il Sigma Olomouc, Stefano Pioli ha commentato il match ai microfoni di Sky:. tuttomercatoweb.com scrive

Da Pioli ai giocatori fino a dirigenza e proprietà: tutti sotto esame. Nella Fiorentina di oggi non funziona niente e le colpe sono da spartire tra tutte le parti in causa ... - Il pareggio di domenica scorsa contro il Pisa ha più il sapore della sconfitta che altro, viste anche le decisioni arbitrali per non hanno di sicuro sfavorito la Fiorentina e dopo le ... Scrive firenzeviola.it