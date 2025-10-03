Pio Esposito Inter in arrivo sempre più spazio | le nuove gerarchie dopo l’infortunio di Thuram
Pio Esposito Inter, le ultime sull’attaccante nerazzurro dopo il grande inizio di stagione tra Serie A e Champions League. Tutti i dettagli in merito. Domani l’ Inter affronterà la Cremonese e, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sarà Ange-Yoan Bonny a partire titolare accanto a Lautaro Martinez. Ma alle spalle del tandem offensivo c’è grande attesa per Pio Esposito, attaccante classe 2005 cresciuto nel vivaio nerazzurro, che si sta ritagliando un ruolo sempre più importante nella gestione di Cristian Chivu. Il giovane centravanti ha già dimostrato di avere un impatto concreto nelle occasioni concesse: prima il gol al River Plate durante la tournée estiva al Mondiale per club, poi la rete in Serie A a Cagliari, arrivata da subentrato e capace di cambiare l’inerzia del match. 🔗 Leggi su Internews24.com
Romano - L'Inter ha rifiutato circa 15 richieste per Pio Esposito, c'erano squadre che lo avrebbero comprato volentieri, soprattutto in Inghilterra, con Notthingam e Leicester in prima fila. Al Napoli i nerazzurri non l'avrebbero mai dato.
Dimarco, Pio Esposito, Chivu: la rivincita del made in Inter
