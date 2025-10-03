Pio Esposito Inter il talento corre già verso i record | nel mirino Balotelli e Kovacic

Pio Esposito Inter, le ultime sull’attaccante nerazzurro dopo il grande inizio di stagione tra Serie A e Champions League. Tutti i dettagli in merito. Pio Esposito non vuole perdere tempo. Il gioiellino classe 2005 dell’ Inter continua a bruciare le tappe e, dopo aver trovato il suo primo gol in Serie A contro il Cagliari, si prepara a sfruttare una nuova occasione per lasciare il segno. Domani contro la Cremonese dovrebbe partire dalla panchina, ma è praticamente certo che Cristian Chivu gli concederà minuti a gara in corso, come già accaduto in Sardegna. Un’altra opportunità per mettersi in mostra e magari per registrare un nuovo record. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Pio Esposito Inter, il talento corre già verso i record: nel mirino Balotelli e Kovacic

In questa notizia si parla di: esposito - inter

Calciomercato Inter LIVE: fuori Esposito e dentro Lookman? Tutti gli aggiornamenti sull’attacco nerazzurro e su Calhanoglu

Monza-Inter 2-2, 5-7 d.c.r.: nerazzurri beffati da Azzi nel finale. Prodezza di Pio Esposito

Monza-Inter pagelle: Pio Esposito incanta, male Luis Henrique

Troppe attese da Pio Esposito? Il pensiero dell'ex Christian Vieri ? Nella conferenza stampa di presentazione dell'evento "One Stronger Together", il vecchio bomber nerazzurro ha avuto modo di parlare di Pio: "Quando sei all'Inter, al Milan o alla Juve la - facebook.com Vai su Facebook

Dimarco, Pio Esposito, Chivu: la rivincita del made in Inter - X Vai su X

Inter, Pio Esposito sogna la Champions: Chivu valuta il giovane talento accanto a Lautaro - Il tecnico potrebbe concedere una chance dal primo minuto al classe 2005, cresciuto nel vivaio dell’Inter, nella sfida europea In vista della delicata sfida di Champions League contro lo Slavia Praga, ... calcionews24.com scrive

Inter, ecco Pio Esposito: inizia una nuova era - L'Inter ha vinto a Cagliari e tra i protagonisti della partita anche Pio Esposito. Scrive calcioinpillole.com