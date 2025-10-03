Pio Esposito Inter, le ultime sull’attaccante nerazzurro dopo il grande inizio di stagione tra Serie A e Champions League. Tutti i dettagli in merito. Domani contro la Cremonese sarà di nuovo il momento per mettere alla prova le scelte di Cristian Chivu, ma tra i protagonisti più attesi in casa nerazzurra c’è senza dubbio Pio Esposito secondo La Gazzetta dello Sport. L’attaccante classe 2005, prodotto del vivaio dell’ Inter e fratello minore di Sebastiano ed Emiliano, ha già iniziato a lasciare un’impronta importante in questa stagione, confermandosi una delle note più liete del nuovo corso. Il suo percorso con la prima squadra ha preso slancio durante la tournée estiva, quando ha segnato contro il River Plate al Mondiale per Club disputato in America. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Pio Esposito Inter, Chivu vuole replicare questa scelta: il piano per la Cremonese