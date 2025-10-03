Pineto chiesto il processo per l’impiegato comunale accusato di truffa sulla Tari

Dottoressa Silvia Scamurra PM del trubunale di Teramo Come ampiamente riportato dal Quotidiano ilcentro.it L’indagine ha coinvolto Costantino Pelusi, dipendente dell’ente con il ruolo di agente contabile, che ora dovrà rispondere davanti al giudice delle accuse di peculato. L’inchiesta, coordinata dal pm Dott,.sa Silvia Scamurra, ha portato a individuare circa 30 parti offese, tra commercianti e imprenditori della zona, che si sarebbero trovati a pagare somme poi mai regolarmente registrate. Il modus operandi contestato consisteva nell’incassare i soldi della tassa rifiuti da contribuenti ignari, pur non essendo formalmente autorizzato a riceverli, e nel rilasciare ricevute o giustificativi privi di valore legale. 🔗 Leggi su Citypescara.com