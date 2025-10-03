Pietralunga la Mostra mercato del tartufo bianco | il programma

La Mostra mercato del tartufo bianco e della patata di Pietralunga raddoppia, proponendo ben due weekend di eventi e iniziative. Come annunciato nel corso della conferenza stampa di presentazione, che si è tenuta venerdì 3 ottobre nel palazzo comunale, la 38esima edizione si svolgerà da venerdì. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

In questa notizia si parla di: pietralunga - mostra

Raggiunge la 38esima edizione la 38° Mostra Mercato del Tartufo Bianco e della Patata di Pietralunga, in programma quest’anno nel borgo altotiberino per due weekend, dal 10 al 12, e poi 18 e 19 ottobre. I dettagli della manifestazione, dedicata a due prodot - facebook.com Vai su Facebook

Sagre del tartufo in Italia: queste sono quelle più caratteristiche, da non perdere assolutamente - Autunno vuol dire sagre del tartufo e di appuntamenti ce ne sono parecchi. viagginews.com scrive

Ad Apecchio la prima Mostra Mercato del Tartufo d’Italia - Domenica arriva Iva Zanicchi Con l'arrivo dell'autunno, torna la 43ª Mostra Mercato del Tartufo di Apecchio, la prima manifestazione in tutta Italia dedicat ... Da youtvrs.it