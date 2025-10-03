Pietralunga la Mostra mercato del tartufo bianco | il programma

Perugiatoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Mostra mercato del tartufo bianco e della patata di Pietralunga raddoppia, proponendo ben due weekend di eventi e iniziative. Come annunciato nel corso della conferenza stampa di presentazione, che si è tenuta venerdì 3 ottobre nel palazzo comunale, la 38esima edizione si svolgerà da venerdì. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: pietralunga - mostra

pietralunga mostra mercato tartufoSagre del tartufo in Italia: queste sono quelle più caratteristiche, da non perdere assolutamente - Autunno vuol dire sagre del tartufo e di appuntamenti ce ne sono parecchi. viagginews.com scrive

pietralunga mostra mercato tartufoAd Apecchio la prima Mostra Mercato del Tartufo d’Italia - Domenica arriva Iva Zanicchi Con l'arrivo dell'autunno, torna la 43ª Mostra Mercato del Tartufo di Apecchio, la prima manifestazione in tutta Italia dedicat ... Da youtvrs.it

Cerca Video su questo argomento: Pietralunga Mostra Mercato Tartufo