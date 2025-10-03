Piedimonte Etneo i Carabinieri denunciano 4 truffatori che agivano con la tecnica del finto parente in difficoltà

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una signora di 68 anni, residente a Piedimonte Etneo, è stata vittima di un raggiro telefonico con la tecnica del “finto figlio”, che sfrutta la fragilità emotiva delle persone, inducendole a compiere versamenti immediati. La donna, infatti, convinta di aver ricevuto un messaggio urgente dalla figlia, ha effettuato due trasferimenti di denaro, per un totale di quasi 2.000 euro, su indicazione di interlocutori che si sono finti, appunto, suoi familiari in difficoltà. I malviventi le hanno, infatti, scritto: “ Mamma si è rotto il cellulare mandami un messaggio su questo numero così lo memorizzo ”, e lei, credendo davvero che la figlia fosse rimasta senza telefono, si è recata presso una tabaccheria e ha effettuato un bonifico mediante un QR code che i truffatori le avevano inviato. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

