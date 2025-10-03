Piazzatorre motociclista perde il controllo della moto e finisce nel fiume | 41enne in gravi condizioni

Ecodibergamo.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’INCIDENTE. Incidente nella mattinata di venerdì 3 ottobre, poco dopo le 9, sulla SS 470 della Valle Brembana all’altezza del bivio per Piazzatorre. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

piazzatorre motociclista perde il controllo della moto e finisce nel fiume 41enne in gravi condizioni

© Ecodibergamo.it - Piazzatorre, motociclista perde il controllo della moto e finisce nel fiume: 41enne in gravi condizioni

In questa notizia si parla di: piazzatorre - motociclista

piazzatorre motociclista perde controlloPiazzatorre, motociclista perde il controllo della moto e finisce nel fiume: 41enne in gravi condizioni - Incidente nella mattinata di venerdì 3 ottobre, poco dopo le 9, sulla SS 470 della Valle Brembana all’altezza del bivio per Piazzatorre. Secondo ecodibergamo.it

Cerca Video su questo argomento: Piazzatorre Motociclista Perde Controllo