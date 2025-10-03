Piazzatorre motociclista perde il controllo della moto e finisce nel fiume | 41enne in gravi condizioni
L’INCIDENTE. Incidente nella mattinata di venerdì 3 ottobre, poco dopo le 9, sulla SS 470 della Valle Brembana all’altezza del bivio per Piazzatorre. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
In questa notizia si parla di: piazzatorre - motociclista
Hotel Milano - Piazzatorre - facebook.com Vai su Facebook
Piazzatorre, motociclista perde il controllo della moto e finisce nel fiume: 41enne in gravi condizioni - Incidente nella mattinata di venerdì 3 ottobre, poco dopo le 9, sulla SS 470 della Valle Brembana all’altezza del bivio per Piazzatorre. Secondo ecodibergamo.it