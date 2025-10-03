Piazzapulita Bocchino inchioda Provenzano del Pd | Hai letto i documenti sulla Flotilla?

La Flotilla è stata fermata, ma non si placano le polemiche tra sostenitori e oppositori della missione umanitaria che ha cercato di portare aiuti a Gaza e di sollevare la questione palestinese in tutto il mondo. Di questo si parla a Piazzapulita, programma di approfondimento e d’attualità di La7, condotto da Corrado Formigli. C’è un duro scontro nello studio tra il direttore editoriale del Secolo d’Italia, Italo Bocchino, e l’ex- vicesegretario del Partito Democratico, Peppe Provenzano. Quest’ultimo attacca il governo e, ovviamente, Giorgia Meloni: "Ci sono i criminali al governo in Israele, questo è il punto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

