Piazza del Gesù | crea il panico in chiesa e getta a terra alcune statue

Questa mattina, intorno alle 9:30, una pattuglia della polizia locale di Roma Capitale è intervenuta su richiesta del sacerdote della Chiesa del Gesù per fermare un cittadino nigeriano di 39 anni. L’uomo, appena entrato nel luogo di culto, ha dato in escandescenze, disturbando i presenti e. 🔗 Leggi su Romatoday.it