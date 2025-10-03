Piazza del Gesù | crea il panico in chiesa e getta a terra alcune statue
Questa mattina, intorno alle 9:30, una pattuglia della polizia locale di Roma Capitale è intervenuta su richiesta del sacerdote della Chiesa del Gesù per fermare un cittadino nigeriano di 39 anni. L’uomo, appena entrato nel luogo di culto, ha dato in escandescenze, disturbando i presenti e. 🔗 Leggi su Romatoday.it
In questa notizia si parla di: piazza - crea
The #SocialFest è il primo festival del Municipio Roma II dove il sociale crea spazio: si svolgerà da domani al 31 ottobre presso il giardino del "Welcome Center", in piazzale della stazione Tiburtina snc. Ogni sera, a partire dalle ore 18, il Servizio Sociale p - facebook.com Vai su Facebook
Prima crea panico poi aggredisce i poliziotti, arrestato - La Polizia di Stato ha arrestato un uomo per violenza, minaccia, resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali. Come scrive ansa.it