Piastri guida il venerdì di Singapore Leclerc evita penalità

Ilgiornaleditalia.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ferrarista protagonista di un incidente con Norris nelle FP2 MARINA BAY (SINGAPORE) - Dopo una prestazione molto deludente a Baku, Oscar Piastri torna ad alzare la voce facendo registrare il miglior tempo delle libere del venerdì girando in 1'30"714 nella seconda sessione del Gran Premio di Singa. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

piastri guida il venerd236 di singapore leclerc evita penalit224

© Ilgiornaleditalia.it - Piastri guida il venerdì di Singapore, Leclerc evita penalità

In questa notizia si parla di: piastri - guida

piastri guida venerd236 singaporePiastri guida il venerdì di Singapore, Leclerc evita penalità - Dopo una prestazione molto deludente a Baku, Oscar Piastri torna ad alzare la voce facendo registrare il miglior tempo ... Da italpress.com

piastri guida venerd236 singaporeGp Singapore 2025, risultati Fp2: guida Piastri , Leclerc a rischio penalità - La pista, come successo nelle prima ora, migliora rapidamente e i crono, di conseguenza, calano rapidamente. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Piastri Guida Venerd236 Singapore