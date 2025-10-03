Piantedosi | Rischio di infiltrazioni nei cortei Pronti a contenere possibili derive

Laverita.info | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le riflessioni del ministro, ospite all’evento di «Panorama», sulla serie di mobilitazioni diffuse: «Galassia variegata, sarà un weekend impegnativo. Ma l’Italia va bene e non si protesta più sui temi classici». 🔗 Leggi su Laverita.info

piantedosi rischio di infiltrazioni nei cortei pronti a contenere possibili derive

© Laverita.info - Piantedosi: «Rischio di infiltrazioni nei cortei. Pronti a contenere possibili derive»

In questa notizia si parla di: piantedosi - rischio

Vacanza in resort italiani per militari israeliani, per Piantedosi sono “turisti” a rischio di antisemitismo

Piantedosi:voto a rischio cyberattacchi

Piantedosi: “Rischio emulazione, abbassare i toni”

piantedosi rischio infiltrazioni corteiPiantedosi: "Così garantiamo la sicurezza. Mi sfugge come lo sciopero aiuti la pace in Medio Oriente" - Cortei, assalti alle stazioni e scioperi che minacciano di bloccare l’Italia. Secondo iltempo.it

piantedosi rischio infiltrazioni corteiCortei per Gaza, Piantedosi vede prefetto e questore - Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, con il capo della Polizia, Vittorio Pisani, ha visto oggi 30 settembre i prefetti e questori di Roma, Milano, Torino, Firenze e Bologna. Come scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Piantedosi Rischio Infiltrazioni Cortei