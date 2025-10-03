Piantedosi | Così garantiamo la sicurezza Mi sfugge come lo sciopero aiuti la pace in Medio Oriente

Iltempo.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cortei, assalti alle stazioni e scioperi che minacciano di bloccare l'Italia. Queste, per il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, sono ore di grande attenzione e impegno. Ministro, è preoccupato per i cortei e le manifestazioni improvvise come quella di mercoledì sera a Roma? «Sono "pre-occupato" solo nel senso che, credo doverosamente, con le varie articolazioni del Viminale stiamo affrontando questa fase complessa, cercando di prevedere tutto quello che può succedere al solo fine di preservare la sicurezza dei cittadini, senza per questo cedere all'allarmismo». Come si gestiscono? «Con la professionalità e l'equilibrio che contraddistinguono le nostre forze di polizia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

