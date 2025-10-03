Firenze, 3 ott. (askanews) - "Noi abbiamo tra le 4 e 500mila persone che hanno manifestato, che non sono poche, non voglio sminuire. Sicuramente la gran parte dei manifestanti fanno questo nell'esercizio di una libertà costituzionalmente garantita che noi faremmo di tutto perché venga assecondata. Qualcun altro si compiace di creare alcune situazioni di violenza conclamata come è stato anche ieri sera, aggressione alle forze di polizia, anche oggi c'è stato chi ha lanciato oggetti. Diciamo che il bilancio ci lascia ben sperare anche per la giornata di domani, perché non è finita e domani abbiamo una manifestazione nazionale che si preannunzia altrettanto impegnativa". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Piantedosi: 500mila manifestanti non sono pochi