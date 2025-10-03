Piante e salute | all’Università di Parma un nuovo corso di perfezionamento e alta formazione

È dedicato al binomio piante e salute un nuovo corso di perfezionamento e alta formazione dell’Università di Parma.Promosso dal Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco, il corso Piante e salute: tecnica, formulazione e razionale d'uso dei botanicals nei medicinali vegetali, negli. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

