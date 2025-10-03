Piano Trump per il sì Hamas vuole garanzie sul ritiro delle truppe E sulla liberazione degli ostaggi chiede tempo Troppo poche 72 ore

Più garanzie e maggior tempo. Sarebbero queste le richieste di Hamas per dire sì al piano di Donald Trump per la pace a Gaza. Secondo l’agenzia di stampa palestinese “Ma’an “, Hamas sarebbe “aperto al piano presentato dal presidente degli Stati Uniti, Trump, per la pace a Gaza, ma esige garanzie prima di accettarlo”. Avrebbe infatti “richiesto garanzie sull’impegno di Israele a fermare la guerra e sulle tempistiche del ritiro dell’esercito israeliano, temendo che si ripeta uno scenario simile all’esperienza libanese”, un riferimento alla continuata presenza delle Forze di difesa israeliane nel sud del Libano anche dopo la stipula di una tregua con il movimento sciita Hezbollah del novembre scorso. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

