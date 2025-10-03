Piano Trump per il sì Hamas vuole garanzie sul ritiro delle truppe E sulla liberazione degli ostaggi chiede tempo Troppo poche 72 ore

Lanotiziagiornale.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Più garanzie e maggior tempo. Sarebbero queste le richieste di Hamas  per dire sì al piano di Donald Trump per la pace a Gaza. Secondo l’agenzia di stampa palestinese “Ma’an “, Hamas sarebbe “aperto al piano presentato dal presidente degli Stati Uniti, Trump, per la pace a Gaza, ma esige garanzie prima di accettarlo”. Avrebbe infatti “richiesto garanzie sull’impegno di Israele a fermare la guerra e sulle tempistiche del ritiro dell’esercito israeliano, temendo che si ripeta uno scenario simile all’esperienza libanese”, un riferimento alla continuata presenza delle Forze di difesa israeliane nel sud del Libano anche dopo la stipula di una tregua con il movimento sciita Hezbollah del novembre scorso. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

piano trump per il s236 hamas vuole garanzie sul ritiro delle truppe e sulla liberazione degli ostaggi chiede tempo troppo poche 72 ore

© Lanotiziagiornale.it - Piano Trump, per il sì Hamas vuole garanzie sul ritiro delle truppe. E sulla liberazione degli ostaggi chiede tempo “Troppo poche 72 ore”

In questa notizia si parla di: piano - trump

Netanyahu accetta il piano di Trump per Gaza: “Guerra se Hamas rifiuta”

Gaza, il piano di Trump in bilico. Le clausole di Hamas: “O non consegniamo le armi”. E l’estrema destra israeliana tifa per la guerra

Guerra ucraina, cosa succede ora? L'invio dei sistema di difesa Patriot e le sanzioni ai Paesi che aiutano la Russia: il nuovo piano di Trump

piano trump s236 hamasPiano Trump per Gaza, Hamas: "Scelte amare". Chieste garanzie per ritiro Idf da Striscia - Leggi su Sky TG24 l'articolo Piano Trump per Gaza, Hamas: 'Scelte amare'. tg24.sky.it scrive

piano trump s236 hamasGaza, il piano di pace di Trump, Hamas tratta: «Tre punti da cambiare». Dal disarmo al ritiro dell'Idf, cosa c'è in ballo - Così com'è, il piano di Trump per la pace a Gaza non va bene a Hamas, che chiede chiarimenti e modifiche e soprattutto reclama di poter trattare. ilgazzettino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Piano Trump S236 Hamas