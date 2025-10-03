Piano Trump per Gaza manca solo l’ok di Hamas ma serve più tempo per valutare
Si attende con ansia che Hamas si pronunci sul Piano Trump per la fine della guerra a Gaza. Il gruppo non ha ancora fornito una risposta ufficiale, ma attraverso fonti ha fatto sapere che le posizioni interne non si esprimono in un coro univoco. E così, mentre la Casa Bianca avverte che il presidente a . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Netanyahu accetta il piano di Trump per Gaza: “Guerra se Hamas rifiuta”
Gaza, il piano di Trump in bilico. Le clausole di Hamas: “O non consegniamo le armi”. E l’estrema destra israeliana tifa per la guerra
Usa, piano tagli Trump: licenziati 1300 dipendenti pubblici
Hamas divisa sul piano di pace di Trump, il capo del braccio armato ostacolo alla trattativa - X Vai su X
Guerra Gaza, Bonelli (Avs): “Piano di Trump non è un vero piano di pace” - facebook.com Vai su Facebook
Otto e mezzo, il piano per Gaza non convince Caracciolo: “Manca la sostanza, non basta l'enfasi” - “Il piano di pace per Gaza di Trump non manca certamente di ambizione, ma di sostanza”. Scrive iltempo.it
Conte: “Piano di Trump per Gaza? Spirito condivisibile ma manca il riconoscimento dello Stato palestinese” - “A Gaza c’è un genocidio in corso, ben venga il tentativo di riappacifazione, delineare un percorso articolato, rispetto alla prospettiva di Netanyahu di completare il lavoro adesso si apre uno spirag ... Da ilfattoquotidiano.it