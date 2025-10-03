Piano di Trump per Gaza Hamas chiede più tempo

L'ultimatum di Trump a Hamas sta per scadere, ma gli islamisti chiedono più tempo. Dalla Casa Bianca dicono che il presidente americano stia fremendo, che sia pronto a concedere più giorni ma traccerà presto una nuova linea rossa. In queste ore i media arabi riportano le dichiarazioni di diversi esponenti di Hamas: alcuni parlano di accordo vicino, altri di un deal impossibile da raggiungere. Sono dichiarazioni contraddittorie che rispecchiano le divisioni all'interno del movimento islamista. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Piano di Trump per Gaza, Hamas chiede più tempo

Netanyahu accetta il piano di Trump per Gaza: “Guerra se Hamas rifiuta”

Gaza, il piano di Trump in bilico. Le clausole di Hamas: “O non consegniamo le armi”. E l’estrema destra israeliana tifa per la guerra

Usa, piano tagli Trump: licenziati 1300 dipendenti pubblici

Hamas divisa sul piano di pace di Trump, il capo del braccio armato ostacolo alla trattativa - X Vai su X

Pur con limiti e criticità il piano di pace presentato da #Trump offre la possibilità di fermare la guerra e aprire la strada alla costruzione di una soluzione politica ad un conflitto che già ha prodotto lutti, devastazioni, sofferenze. Ogni sforzo deve essere fatto in qu - facebook.com Vai su Facebook

Che fine farà il piano di Trump per Gaza? - Il piano di pace proposto dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump per porre fine al conflitto a Gaza ha acceso un dibattito complesso sia all’interno di Hamas che tra la popolazione della Strisc ... Si legge su startmag.it

Gaza, ore decisive sul piano proposto da Trump - E' un alto funzionario dell'organizzazione fondamentalista palestinese a dichiarare che presto dara' la sua risposta al piano statunitense gia' consegnato a Netanyahu. Scrive tg.la7.it