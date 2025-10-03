Piano di Trump per Gaza Hamas chiede più tempo

Tgcom24.mediaset.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ultimatum di Trump a Hamas sta per scadere, ma gli islamisti chiedono più tempo. Dalla Casa Bianca dicono che il presidente americano stia fremendo, che sia pronto a concedere più giorni ma traccerà presto una nuova linea rossa. In queste ore i media arabi riportano le dichiarazioni di diversi esponenti di Hamas: alcuni parlano di accordo vicino, altri di un deal impossibile da raggiungere. Sono dichiarazioni contraddittorie che rispecchiano le divisioni all'interno del movimento islamista. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

piano di trump per gaza hamas chiede pi249 tempo

© Tgcom24.mediaset.it - Piano di Trump per Gaza, Hamas chiede più tempo

In questa notizia si parla di: piano - trump

Netanyahu accetta il piano di Trump per Gaza: “Guerra se Hamas rifiuta”

Gaza, il piano di Trump in bilico. Le clausole di Hamas: “O non consegniamo le armi”. E l’estrema destra israeliana tifa per la guerra

Usa, piano tagli Trump: licenziati 1300 dipendenti pubblici

piano trump gaza hamasChe fine farà il piano di Trump per Gaza? - Il piano di pace proposto dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump per porre fine al conflitto a Gaza ha acceso un dibattito complesso sia all’interno di Hamas che tra la popolazione della Strisc ... Si legge su startmag.it

piano trump gaza hamasGaza, ore decisive sul piano proposto da Trump - E' un alto funzionario dell'organizzazione fondamentalista palestinese a dichiarare che presto dara' la sua risposta al piano statunitense gia' consegnato a Netanyahu. Scrive tg.la7.it

Cerca Video su questo argomento: Piano Trump Gaza Hamas