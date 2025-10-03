Piano di pace di Trump per Gaza Hamas continua a prendere tempo padre Romanelli spinge per il sì | Speriamo in accordo c’è tanta angoscia
Secondo quanto riferito da un funzionario anonimo, "Hamas sta ancora proseguendo le consultazioni sul piano di Trump. e ha informato i mediatori che le consultazioni sono in corso e richiedono tempo". Una posizione attendista che si scontra con la tempistica imposta dalla Casa Bianca Hamas. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
