Piano di pace di Trump per Gaza Hamas continua a prendere tempo padre Romanelli spinge per il sì | Speriamo in accordo c’è tanta angoscia

3 ott 2025

Secondo quanto riferito da un funzionario anonimo, "Hamas sta ancora proseguendo le consultazioni sul piano di Trump. e ha informato i mediatori che le consultazioni sono in corso e richiedono tempo". Una posizione attendista che si scontra con la tempistica imposta dalla Casa Bianca Hamas. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - “Piano di pace” di Trump per Gaza, Hamas continua a prendere tempo, padre Romanelli spinge per il sì: “Speriamo in accordo, c’è tanta angoscia”

