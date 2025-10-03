Secondo quanto riferito da un funzionario anonimo, "Hamas sta ancora proseguendo le consultazioni sul piano di Trump. e ha informato i mediatori che le consultazioni sono in corso e richiedono tempo". Una posizione attendista che si scontra con la tempistica imposta dalla Casa Bianca Hamas. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - “Piano di pace” di Trump per Gaza, Hamas continua a prendere tempo, padre Romanelli spinge per il sì: “Speriamo in accordo, c’è tanta angoscia”