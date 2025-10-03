Pianese-Livorno 2-1 e Rimini-Arezzo 0-1 | serate di gloria per i bianconeri e gli amaranto
Negli anticipi dell’ottava giornata, Pianese e Arezzo conquistano tre punti fondamentali rispettivamente contro Livorno e Rimini, grazie a prestazioni di carattere e subentrati decisivi. Pianese – Livorno. Al Comunale di Piancastagnaio, la sfida tra Pianese e Livorno regala emozioni fino all’ultimo minuto. Gara valida per l’ottava giornata del girone B di Serie C, segnata da continui ribaltamenti e grandi giocate. Il Livorno parte forte, più intraprendente nei primi minuti. Al 3’ Chesti prova da posizione ravvicinata, ma Ciobanu respinge. Al 5’ i padroni di casa mantengono il controllo, mentre al 9’ arriva il primo angolo per gli amaranto. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
