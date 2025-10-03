Pestaggio violento Condannati

Era stato allontanato dal negozio per aver preso a pugni la macchinetta con cui stava giocando, ma poco era ritornato dopo pochi minuti con gli amici, che avevano aggredito e picchiato a sangue il dipendente della sala slot di Domaso, un uomo di 62 anni di origine cinese residente a Sondrio. Il Gup di Como Walter Lietti, ha ora definito le condanne per i quattro responsabili di quel pestaggio, coetanei di 25 anni, che era avvenuto a tarda ora di ferragosto 2021, costato 40 giorni di prognosi alla vittima, colpita anche con calcio alla testa. Accusati di lesioni gravi erano Angel Roberto Paredes Espinoza, di Milano, che ha patteggiato un anno di reclusione, Tommaso Leone, di San Donato Milanese, e Ivan Righi, di Cinisello Balsamo, che hanno invece ottenuto la messa alla prova. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Pestaggio violento. Condannati

In questa notizia si parla di: pestaggio - violento

Milano, violento pestaggio in metro: aggressori parlavano spagnolo

Pestaggio con spranghe in via Petronio: vi raccontiamo tutti i dettagli del violento episodio

Violento pestaggio a Foggia, Andrea Tigre sottoposto a delicato intervento chirurgico al volto

Identificati gli autori del violento #pestaggio tra #ubriachi avvenuto sull'Allea a #SestoCalende Vai su Facebook

Sanremo, violento pestaggio nella notte: un ferito - X Vai su X

Pestaggio violento. Condannati - Era stato allontanato dal negozio per aver preso a pugni la macchinetta con cui stava giocando, ma poco era ritornato dopo pochi minuti con gli amici, che avevano aggredito e picchiato a sangue il ... Lo riporta ilgiorno.it

Pestaggio allo Sherwood Festival di Padova, indagati tre «buttafuori»: sono tutti della galassia antagonista - La vittima è stata colpita con un pugno e lasciata a terra: in ospedale i medici gli hanno riscontrato fratture e contusioni. Lo riporta corrieredelveneto.corriere.it