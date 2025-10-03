Pescara | smantellata rete di spaccio diretta dal carcere tre arresti
PESCARA – Nella giornata di mercoledì 1 ottobre, il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Pescara ha applicato tre misure cautelari emesse dal GIP su richiesta della Procura della Repubblica locale. I provvedimenti includono una custodia in carcere, una detenzione domiciliare e un obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Questi arresti concludono una complessa indagine, battezzata “Tropical”, condotta tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025. Le investigazioni hanno portato alla luce le attività di un gruppo criminale, composto da giovani, specializzato nell’acquisto di ingenti partite di cocaina e hashish destinate allo spaccio nell’area pescarese. 🔗 Leggi su Citypescara.com
