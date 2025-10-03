Perugia poker alla Pontevecchio Il capitano Giunti guida e segna
PONTEVECCHIO 1 PERUGIA 4 PONTEVECCHIO (4-2-3-1): Kikkri (15’ st Fondacci); Rosignoli (9’ st Cerrao), Chilelli (1’ st Giametta), Checcaglini, Zichella; Pierassa (9’ st Mattioli), Liberti; Mancini (1’ st D’Ambrosio), Sevieri (9’ st Di Stefano), Marinelli; Merli (26’ st Fastellini). A disp: Raspa, Gordi, Gaillardi, Iannarone. All.: Caldarelli. PERUGIA PRIMO TEMPO (3-5-2): Moro; Nwanege, Bartolomei, Brunori; Calapai, Broh, Joselito, Tumbarello, Giraudo; Ogunseye, Manzari. Perugia secondo tempo (3-5-2): Gemello; Peruzzi, Tozzuolo, Rondolini; Matos, Terrnava, Torrasi, Giunti, Yabre; Montevago, Giardino. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: perugia - poker
Verso Carpi-Perugia: sarà la nona sfida tra Braglia e gli emiliani Vai su Facebook
Grifo, Giunti è il nuovo capitano. Oggi il test con la Pontevecchio - L’allenatore biancorosso Braglia proverà l’undici anti Carpi nell’amichevole in programma oggi, ... Da lanazione.it
Grifo, Giunti is the new captain. Today's test against Pontevecchio - L’allenatore biancorosso Braglia proverà l’undici anti Carpi nell’amichevole in programma oggi, ... Lo riporta sport.quotidiano.net