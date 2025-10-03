Perugia in lutto addio a Vanni Capoccia | Ha sempre difeso la storia e l' identità di Perugia

Perugia è in lutto: se n’è andato Vanni Capoccia, uno dei suoi intellettuali e punto di riferimento della storia cittadina. Dopo una vita trascorsa tra l'amore per la sua città e l’impegno civico-politico, negli ultimi anni era diventato anche uno dei profili social perugini (Facebook in. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it