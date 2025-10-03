Perugia in lutto addio a Vanni Capoccia | Ha sempre difeso la storia e l' identità di Perugia
Perugia è in lutto: se n’è andato Vanni Capoccia, uno dei suoi intellettuali e punto di riferimento della storia cittadina. Dopo una vita trascorsa tra l'amore per la sua città e l’impegno civico-politico, negli ultimi anni era diventato anche uno dei profili social perugini (Facebook in. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
In questa notizia si parla di: perugia - lutto
Perugia in lutto, è morto Pierangelo Boldrini
Lutto nel mondo del calcio, è morto Celeste Pin. Partì proprio da Perugia
Perugia in lutto, è morto Lucio Ubertini
#Malore mentre va a #funghi: #spoletino #muore a #Frontignano di #Ussita https://umbriaon.it/malore-mentre-va-a-funghi-spoletino-muore-a-frontignano-di-ussita/… #Umbria #Marche #Macerata #Spoleto #Perugia #cordoglio #lutto - X Vai su X
https://m.perugia24.net/primo-piano/lutto-a-perugia-nel-mondo-dello-sport-e-dell-ortopedia-michele-medico-muore-a-soli-29-anni-73094 - facebook.com Vai su Facebook
Perugia perde una mente appassionata: addio a Vanni Capoccia - E’ morto a Perugia Vanni Capoccia, volto riconosciuto dai perugini e voce appassionata alla crescita civile della città. Scrive umbria24.it
Sport perugino in lutto, addio a Paolo Riccini Ricci - Sport perugino in lutto per la scomparsa a 79 anni di Paolo Riccini Ricci, storico presidente della Libertas Rari Nantes Perugia, società di nuoto e pallanuoto del capoluogo. Come scrive umbria24.it