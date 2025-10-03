Persone ipovedenti aggredite e picchiate | l' allarme dell' associazione Disabili Visivi
Picchiati e costretti alle cure dell'ospedale, nonostante le loro disabilità. Persone non vedenti o ipovedenti aggredite per futili motivi a Roma. Due i casi ravvicinati saliti alla ribalta delle cronache: al Trionfale e al Don Bosco. Prima dell'estate un altro caso a San Giovanni, zona Alberone. 🔗 Leggi su Romatoday.it
