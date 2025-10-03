Pericolo botulismo 21mila kg di cibo sequestrati a Napoli | nel mirino dei NAS olio uova e conserve

Sequestrate 21 tonnellate di alimenti e chiusi 8 supermercati dai Carabinieri NAS a Napoli per gravi irregolarità igienico-sanitarie. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

