Pericoli a Terni nuova segnalazione | Buche e voragini Gravi problemi per la circolazione
Una criticità endemica e perdurante nel tempo, segnalata a più riprese dai residenti. Il Consigliere comunale Danilo Primieri ha raccolto alcune segnalazioni provenienti da Strada Colli di Valenza, arteria periferica della città. Come segnalato infatti dai cittadini: “E’ piena di grandi buche. In. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
In questa notizia si parla di: pericoli - terni
Via Sant’Efebo a Terni tra auto, smog e pericoli: la petizione dei residenti arriva a palazzo Spada
Pericoli a Terni: “Buche ed avvallamenti generano insicurezza per i numerosi veicoli che percorrono la strada” GALLERIA FOTOGRAFICA
Barba, capelli e pericoli per la sicurezza: chiusi tre saloni da barbiere a Terni
«A #Terni est i #cinghiali sono causa di #pericoli e #disagi» https://umbriaon.it/a-terni-est-i-cinghiali-sono-causa-di-pericoli-e-disagi/… #Umbria #segnalazione - X Vai su X
Specie in pericolo e cambiamenti ambientali: a Terni un dialogo su scienza e conservazione.... - facebook.com Vai su Facebook
