Perde il controllo della moto e si schianta morto dopo tre giorni di agonia Daniele Uberti | aveva 42 anni

Non ce l’ha fatta Daniele Uberti, 42 anni, rimasto ferito in un incidente in scooter a Ceccano e trasportato in gravi condizioni in eliambulanza al San Camillo. È morto dopo tre giorni di ricovero. 🔗 Leggi su Fanpage.it

