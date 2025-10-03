Percorsi formativi di Rondine L’esperienza dell’Istituto Comprensivo di Terranuova

Arezzo, 03 ottobre 2025 – Lo scorso sabato 27 settembre alcuni alunni delle classi 1D e 2D della scuola secondaria di primo grado dellIstituto “Giovanni XXIII” di Terranuova Bracciolini hanno preso parte all’inaugurazione dei percorsi formativi di Rondine, in occasione della “Giornata della virtù civile” promossa dalla Regione Toscana. L’iniziativa ha rappresentato un momento di incontro e di crescita per i ragazzi, che hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con studenti provenienti da altre scuole e di visitare la cittadella di Rondine, luogo simbolo di dialogo, educazione e costruzione di relazioni positive. 🔗 Leggi su Lanazione.it

