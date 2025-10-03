Percorsi abilitanti docenti 2025 26 da 30 36 e 60 CFU per laureati laureandi vincitori PNRR neoassunti NOTA MUR

Il MUR ha richiesto alle Università, AFAM e Accademia di Belle Arti di caricare sulla piattaforma l'offerta formativa per I percorsi abilitanti di cui al DPCM 4 agosto 202 per l'a.a. 202325. Date le tempistiche, è ragionevole pensare ad un anticipo dell'avvio dei percorsi rispetto agli anni accademici precedenti, trattandosi di una procedura ormai consolidata. L'articolo Percorsi abilitanti docenti 202526 da 30, 36 e 60 CFU per laureati, laureandi, vincitori PNRR neoassunti. NOTA MUR . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it