Perché sono stato fatto fuori Con la Rai è saltato tutto all’ultimo | il conduttore parla

“I Fatti Vostri” è uno dei programmi simbolo della televisione italiana, una di quelle trasmissioni che hanno saputo resistere al passare degli anni rinnovandosi senza perdere la loro identità. Nato dalla mente di Michele Guardì, il contenitore del mezzogiorno di Rai 2 ha accompagnato intere generazioni con rubriche, ospiti e momenti di intrattenimento capaci di mescolare leggerezza e attualità. Nel corso delle sue edizioni ha visto al timone numerosi volti noti, da Giancarlo Magalli a Tiberio Timperi, passando per Salvo Sottile e molti altri, sempre mantenendo intatta la sua formula di successo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it